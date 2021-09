Le PS réunit son congrès à Villeurbanne, Olivier Faure réélu

Le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, lors des journées parlementaires du PS à Montpellier, le 7 septembre 2021 ( AFP / Pascal GUYOT )

Le Parti socialiste réunit ses délégués samedi et dimanche à Villeurbanne pour son 79e congrès, en l'absence de la candidate à la présidentielle Anne Hidalgo, soutenue par Olivier Faure, qui a été reconduit à son poste de premier secrétaire du parti.

Le député de Seine-et-Marne, en poste depuis 2018, a facilement disposé de sa seule concurrente, la maire de Vaulx-en-Velin (métropole de Lyon) Hélène Geoffroy, par 73,6% des voix contre 26,4%, chiffres transmis à l'AFP dans la nuit de jeudi à vendredi sur la base de 80% des bulletins dépouillés.

Cette victoire, obtenue lors d'un vote organisé de 17H00 à 22H00 pour près de 22.000 adhérents à jour de cotisation dans 2.500 bureaux, était une formalité au vu de la large victoire, à 72%, du texte d'orientation du premier secrétaire sortant la semaine dernière.

Olivier Faure ne sera officiellement réélu que lorsque les résultats auront été ratifiés lors du congrès.

Pour expliquer l'absence à celui-ci de la maire de Paris Anne Hidalgo, soutenue par Olivier Faure, son entourage explique qu'elle est déjà "venue aux journées d'été du PS à Blois" et "respecte la vie interne du parti", mais qu'elle "ne s'est jamais mêlée des courants internes".

La maire de Paris et candidate à la présidentielle Anne Hidalgo, le 16 septembre 2021 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )

Pour obtenir l'investiture socialiste, Anne Hidalgo doit cependant passer par un vote interne des militants, après le congrès, pour se départager d'éventuels concurrents, comme le maire du Mans Stéphane Le Foll.

"Si le PS me soutient, c'est bien, tant mieux, mais je fais campagne pour tous les Français", a expliqué dimanche Anne Hidalgo sur France 2, après avoir officialisé sa candidature à la présidentielle de 2022.

Olivier Faure avait inscrit noir sur blanc sa volonté de désigner Anne Hidalgo comme candidate du PS dans son texte d'orientation politique, soumis au vote des militants le 10 septembre.

Hélène Geoffroy, ancienne secrétaire d'Etat à la ville (2016-2017), dénonce une stratégie "d'effacement" du Premier secrétaire, parce qu'Olivier Faure prône l'union de la gauche et avait évoqué l'idée de "se ranger" derrière une candidature écologiste pour l'élection présidentielle si cette dernière semblait mieux placée. Mais au vu des résultats des élections municipales, départementales et régionales, il défend désormais un rassemblement derrière la candidature socialiste.

- "Projet pour 2022" -

"Tout prouve au contraire qu'il n'y a pas de stratégie d'effacement", avait plaidé de son côté Olivier Faure, qui avait pris les rênes du parti en pleine débâcle en 2018. Ses partisans soulignent au contraire qu'il a "redressé le parti".

Olivier Faure et Anne Hidalgo à l'université d'été du Parti socialiste à Blois (Loir-et-Cher), le 28 août 2021 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le Congrès devrait valider également le "projet" présidentiel du PS pour 2022, amendé par les militants ces dernières semaines suite à sa présentation aux journées d'été du parti à Blois.

Un projet, sous la houlette du député Boris Vallaud, qui fait une centaine de propositions, et prévoit par exemple de "rendre possible le référendum d'initiative partagé", créer "un minimum jeunesse", "remplacer l'indice PIB par des indicateurs économiques prenant en compte la qualité de la vie ou le développement durable", et "transférer au Premier ministre le pouvoir de dissolution de l'Assemblée".

"Ca fait 10 ans qu'il n'y pas eu de projet socialiste", a rappelé Olivier Faure.

Sera-t-il repris par la candidate Anne Hidalgo? Mystère. Cette dernière, qui n'a pas donné officiellement son avis, n'est pas tenue de le suivre. "Elle pourra piocher dedans", dit-on au PS.

La candidate, qui élabore de son côté son programme, a déjà donné quelques pistes, comme le doublement des salaires des enseignants.

Mais, interrogée sur l'idée de donner au Premier ministre le pouvoir de dissolution de l'Assemblée, elle a déjà dit qu'elle n'était "pas pour une 6e République".

Seule certitude, son programme devrait être piloté par le maire de Nancy Mathieu Klein et le secrétaire national Boris Vallaud.

