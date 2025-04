Le PS ne manifestera pas dimanche pour ne pas politiser la justice

Nicolas Mayer-Rossignol lors de la campagne législative, Rouen, le 28 juin 2024 ( AFP / Lou Benoist )

Le Parti socialiste ne participera pas dimanche au rassemblement à Paris contre l'extrême droite pour ne pas donner l'impression que la condamnation de Marine Le Pen est une décision politique, a expliqué vendredi Nicolas Mayer-Rossignol, premier secrétaire délégué du parti.

"Cela donnerait l'impression que ce serait la gauche contre l'extrême droite. Ce n'est pas ça le sujet. Je ne voudrais pas qu'on donne le sentiment que c'est un combat politicien, ce n'est pas un combat politicien", a affirmé le maire de Rouen sur Public Sénat.

La France insoumise et les Écologistes appellent à un rassemblement dimanche, place de la République à Paris, contre l'extrême droite alors que le Rassemblement national organise le même jour dans la capitale un meeting de soutien à Marine Le Pen après sa condamnation judiciaire.

"Ce n'est pas la bonne manière parce que nous devrions aussi mobiliser la société civile. L'indépendance de la justice ne concerne pas que les élus. Sinon, on offre un argument à des personnes condamnées par la justice pour se prétendre victimes d'un complot politicien, ce qui n'est absolument pas le cas", a-t-il insisté.

Le RN entend protester contre la condamnation de sa cheffe de file à quatre ans de prison (dont deux ferme aménagés sous bracelet électronique), une amende de 100.000 euros et surtout cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, dans l'affaire des assistants parlementaires européens.

M. Mayer-Rossignol s'est dit opposé à toute modification de la loi sur l'exécution provisoire pour les élus condamnés, comme le veut Eric Ciotti, patron des députés UDR, qui va déposer une proposition de la loi sur le sujet.

"Quand je commets une infraction de la route sur du code de la route, on me retire mon permis, on me dit pas attendez +on va vous laisser votre permis, puis on verra dans six mois si vraiment on vous le retire+. La loi est dure, mais c'est la loi. 4,1 millions d'euros de détournement d'argent public, c'est de ça dont il s'agit", a-t-il ajouté à propos de la condamnation de Marine Le Pen.