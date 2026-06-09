Le protocole de sécurité ultra strict réservé à l'équipe d'Ouzbékistan avant son match amical

Les flacons étaient bien dans le sac plastique ? À son arrivée à l’Icahn Stadium de New York, l’équipe de l’Ouzbékistan, qui s’apprêtait à disputer un match amical contre les Pays-Bas ce lundi, a dû sortir de son bus pour se faire fouiller par les services de sécurité. Détecteurs de métaux et chiens renifleurs étaient de sortie, la vidéo d’ESPN Centroamérica attestant de la longueur et des moyens démesurés du contrôle.

😳🐕REGISTRO SUPER ESTRICTO HASTA CON PERROS Así fue el protocolo de seguridad con la Selección de Uzbekistán previo al amistoso contra Países Bajos en Estados Unidos.🇺🇿 pic.twitter.com/D1SzMEYZcP…

NB pour SOFOOT.com