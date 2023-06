Le proprio de Manchester City a assisté samedi à son premier match au stade en 13 ans

Marquer le coup.

Le cheikh Mansour, propriétaire du club de Manchester City depuis 2008, est allé voir jouer son équipe au stade pour la deuxième fois seulement en quinze ans, à l’occasion de la finale de Ligue des champions remportée face à l’Inter (1-0) à Istanbul. En effet, il avait assisté à sa première rencontre en août 2010 (lors d’un City-Liverpool à domicile) et n’était plus apparu en tribunes depuis, pas même lors de la première finale de C1 des Citizens , perdue en 2021 face à Chelsea à l’Estádio do Dragão de Porto. Treize ans sans se rendre dans les gradins pour supporter son club, c’est long, et c’est aussi le moyen de marquer le coup. Sa présence a dû donner un petit coup de pression à l’équipe, qui n’a pas eu le droit à l’erreur.…

AC pour SOFOOT.com