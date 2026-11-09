Le propriétaire du CF Montréal ouvre la porte à une vente du club

Une page se tourne. A l’occasion d’une conférence de presse donnée ce lundi, le propriétaire du Club de Foot (CF) Montréal (ex Impact) Joey Saputo a annoncé à la surprise générale son intention de vendre la franchise qu’il possède depuis 1993. « Cette décision n’a pas été prise facilement. C’est même l’une des décisions les plus difficiles de ma vie. Nous croyons que le moment est le bon pour entamer la recherche d’un nouveau propriétaire », a déclaré celui qui possède également le club de Bologne en Serie A.

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JD pour SOFOOT.com