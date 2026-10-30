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Le propriétaire de Manchester City sous le coup d’une nouvelle affaire
information fournie par So Foot 30/10/2026 à 16:38

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Le propriétaire de Manchester City sous le coup d’une nouvelle affaire

Le propriétaire de Manchester City sous le coup d’une nouvelle affaire

Ça commence à faire beaucoup. Manchester City est depuis des semaines sous la menace de très lourdes sanctions, pouvant même entraîner une relégation du club, pour avoir enfreint les règles du championnat anglais. Pour ne rien arranger, c’est son propriétaire émirien, le cheikh Mansour, qui pourrait bien être inquiété à son tour . Une enquête menée par L’Équipe informe que des juristes l’estiment en partie responsable du rôle joué par son pays dans la guerre au Soudan.

Un lien supposé avec le groupe paramilitaire des FSR

Un groupe de victimes soudanaises a adressé le 10 mai dernier une requête à la haute représentante de l’Union européenne, pour que le propriétaire des Skyblues , le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan soit visé de sanctions de l’UE. En cause : le rôle présumé des Émirats arabes unis dans la guerre civile qui ravage le Soudan depuis avril 2023, et ses liens supposés avec les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). La requête s’appuie notamment sur une enquête du New York Times de juin 2025, qui affirmait que l e dirigeant émirati échangeait régulièrement avec le chef des FSR, Mohamed Hamdan Daglo.…

LT pour SOFOOT.com

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