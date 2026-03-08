Le propriétaire de l’Inter Miami justifie le salaire astronomique de Lionel Messi

La pré-retraite la plus rentable du monde. Dans un entretien accordé à la chaîne Bloomberg, le propriétaire de l’Inter Miami Jorge Mas a justifié le salaire astronomique – « entre 70 et 80 millions de dollars par an tout compris » – qu’il verse à son meilleur ambassadeur, Lionel Messi. « Il vaut chaque centime, mais c’est la raison pour laquelle j’ai besoin d’avoir des sponsors de classe mondiale : parce que les joueurs coûtent cher », ajoute le boss de la franchise floridienne.

12 millions de base

Joueur le mieux payé de MLS, Messi touche en réalité un salaire de base estimé à 12 millions de dollars annuels , juste devant Heung-min Son (LAFC) et ses 11,15 millions. Des émoluments qui montent à 20 millions, primes incluses. Ca, c’est pour le dernier rapport des salaires publié par le syndicat des joueurs du championnat nord-américain.…

JD pour SOFOOT.com