Le pronostic vital de van der Sar n’est plus engagé

Enfin un peu de douceur.

C’est la bonne nouvelle du soir. Selon un tweet de l’Ajax Amsterdam, Edwin van der Sar (52 ans), victime d’une hémorragie cérébrale vendredi dernier en Croatie, n’est plus dans un état préoccupant et son pronostic vital n’est plus engagé. Le club néerlandais a précisé ce mardi que l’ancien gardien de Manchester United (2005-2011) parvenait à communiquer lors des visites sans préciser s’il est parvenu à parler. Ce dernier est toujours hospitalisé en soin intensif.…

