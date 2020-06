Le projet Marcos Llorente

Recruté l'été dernier au Real pour remplacer un Rodri parti à Manchester City, Marcos Llorente, transformé en second attaquant par Diego Simeone, est la sensation du post-confinement en Liga et la surprise tactique du moment. Dépliage d'un projet qui paraissait improbable sur le papier.

Llorente, un héros est né

Sur l'instant, Santiago Solari est à deux doigts de faire exploser les boutons de sa veste. Décembre 2018, à Abu Dhabi, jour de levée de la quatrième Coupe du monde des clubs de l'histoire du Real Madrid. Au bout d'une finale facilement remportée face à Al-Aïn (4-1), il n'y en a que pour lui. Marcos Llorente, vingt-trois piges, a inscrit le second but de la rencontre d'une superbe volée à l'entrée de la surface adverse, mais a aussi fait beaucoup plus que ça : le jeune milieu, formé à la maison et dont la moitié de l'arbre généalogique est passée au club, a fait glisser l'intégralité des observateurs dans sa poche. Huit jours plus tard, Jorge Valdano prend la plume pouret décide de placer Llorente au cœur de sa chronique. Le titre :. Les mots :L'Espagne du foot n'a pas attendu que le Real parte en voyage aux Émirats arabes unis pour découvrir Llorente : elle connaissait même déjà tout de lui et de ses qualités, balancées aux yeux de tous lors d'un prêt à Alavés lors de la saison 2016-2017, d'où il était reparti avec le statut de meilleur récupérateur de la saison, l'étiquette de joueur de champ le plus utilisé du club et une finale de Coupe du Roi perdue face au Barça. Trop simple ? Bien sûr : à son retour à Madrid, l'ancien ailier, replacé au milieu par Fernando Morientes lors de ses années chez les U19 du Real, ne goûte qu'à une poignée de minutes sous les ordres de Zidane, entrevoit de nouveau la lumière avec Solari, puis