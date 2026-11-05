Le projet fou accepté par Zidane pour la cérémonie d'ouverture des JO 2024

Monsieur Aura. C’est peut-être le deuxième nom de famille de Zinédine Zidane, qui n’a pas besoin de faire de battles dans la rue pour qu’on lui accole ce mot devenu à la mode. Dans le long article consacré au nouveau sélectionneur des Bleus dans le nouveau numéro de So Foot , Thomas Jolly raconte d’ailleurs les coulisses de l’apparition de l’idole nationale un soir de juillet 2024 dans la capitale française.

Un hommage à Belmondo finalement abandonné

Le directeur artistique de la cérémonie d’ouverture grandiose des Jeux olympiques ne voyait pas cette grande fête sans le double Z, « une évidence » et une figure faisant partie des rares personnes « représentatives d’une incarnation française très puissante » . Zidane était donc apparu sur la scène pour transmettre la flamme à Rafael Nadal. « C’est fou, il n’est pas mouillé, rejoue Thomas Jolly. On dirait que les gouttes ne lui tombent pas dessus. Il y a quelque chose de mystique, quand même : il est waterproof. » Le metteur en scène avait même un autre plan pour lui, à la base. …

SF pour SOFOOT.com