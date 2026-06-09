Le projet de réforme de la gouvernance du foot français examiné à l'Assemblée nationale fin juin

Le projet de réforme de la gouvernance du foot français examiné à l'Assemblée nationale fin juin

Dans les coulisses, la Ligue 1 n’est pas tout à fait en vacances. La proposition de loi (PPL) qui vise à réformer le sport professionnel français, et notamment le football, fait causer et divise depuis plusieurs mois. Le projet porté par les sénateurs Michel Savin (LR) et Laurent Lafon (UDI) il y a plus d’un an sera bien examiné à l’Assemblée nationale le 29 juin, selon les informations de So Foot.

Labrune et Létang s’opposent à la réforme

Ce projet de réforme est loin de faire consensus entre les dirigeants du foot français. Si plusieurs clubs de Ligue 1 (Lens, le Paris FC, Rennes, l’OM, Metz, Lyon et Le Havre) avaient signé un tribune au printemps pour accélérer le mouvement, Vincent Labrune et Olivier Létang sont sortis du bois ces derniers jours.…

CG pour SOFOOT.com