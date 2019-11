Le projet de ferme aux 1000 vaches dans l'Eure essuie un avis défavorable

« On n'a pas pu passer une soirée dehors pendant l'été 2018 tellement ça sentait le lisier ici. » Valérie Brzezinski habite depuis 13 ans à 300 m, « à vol d'oiseau », de la ferme d'Houlbec-Cocherel (Eure). Son témoignage, comme des dizaines d'autres, a été recueilli entre le 2 septembre et le 15 octobre dans le cadre d'une enquête publique ouverte par la préfecture dans cette petite commune de l'Eure. Tous décrivent les mouches envahissant les jardins et les maisons des riverains, les nuisances sonores et les craintes pour l'environnement.Ces inquiétudes et la forte mobilisation ont visiblement pesé dans la décision du commissaire enquêteur, qui vient de rendre un avis défavorable au projet d'extension de cette exploitation laitière et de production de viande. « Si l'extension se fait, on va doubler toutes les nuisances que nous vivons déjà », redoute Valérie Brzezinski, qui mène la fronde des habitants avec leur association Adehca, soutenue par des organisations écologistes.«Est-ce que le préfet va nous suivre ?»La SCEA Pérault demande l'extension de son élevage bovin sur deux sites d'exploitation soit, selon les conclusions du commissaire-enquêteur, un troupeau qui passerait à « un maximum de 1 069 bêtes sur le site d'Houlbec-Cocherel et à 460 sur le site de Douains. »Un modèle d'élevage « peu respectueux des animaux et de l'environnement », selon le collectif d'habitants. Sur leurs litières en sable, une fois leur premier vêlage achevé, les vaches laitières sont maintenues dans l'espace semi-clos des salles de stabulation, sans jamais pâturer dans les herbages. Le lait et la viande sont tous deux destinés à l'exportation.Dans une conclusion de 13 pages rendue publique lundi, le commissaire enquêteur liste néanmoins des volets du projet qu'il juge positifs, comme le maintien d'une forme d'élevage dans le département et la pérennisation de l'activité.« On sait ...