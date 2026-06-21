Le projet de Coupe du monde à 64 abandonné ?

Le progrès n’est pas toujours à encourager. Alors que la FIFA et plusieurs fédérations sud-américaines souhaitent que le Mondial 2030 se joue à 64 équipes, le projet paraît aujourd’hui de plus en plus inenvisageable .

Un silence pesant

L’édition 2030 se jouera à cheval entre l’Espagne, le Maroc et le Portugal ainsi que sur les sols argentin, uruguayen et paraguayen pour célébrer le centenaire de la compétition. Pour cette occasion, le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, souhaite donc qu’un maximum de rencontres puissent se disputer lors de ce Mondial . Selon les informations de RMC Sport, cet élargissement aurait du plomb dans l’aile. En effet, face au silence de Gianni Infantino sur la question , certaines sources au sein de l’instance du football international l’analyse comme un manque d’enthousiasme plutôt qu’un soutien . Des réunions à ce sujet auraient eu lieu sans qu’il n’y ait de résultat probant. Dans tous les cas, l’UEFA a annoncé son opposition à cette mesure.…

LB pour SOFOOT.com