Le projet de budget 2024 sera "rempli de contradictions", estime Coquerel

Le projet de budget de l'Etat à venir sera "rempli de contradictions", notamment sur la transition écologique, a prédit mercredi Eric Coquerel (LFI), appellant le gouvernement à respecter les amendements qui seront votés par le Parlement même en cas d'usage du 49.3.

"Le gouvernement dit qu'investir dans la transition écologique de manière massive est nécessaire, mais d'un autre côté on met comme objectif principal la baisse du déficit, et on ne touche surtout pas aux impôts", a déploré le président de la commission des Finances de l'Assemblée lors d'une conférence de presse, un peu plus d'un mois avant le coup d'envoi du traditionnel marathon budgétaire mi-octobre.

En juillet dernier, la Première ministre Elisabeth Borne avait annoncé que l'Etat mobiliserait 7 milliards d'euros supplémentaires en 2024 pour doubler le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. "Les sommes ne sont pas au rendez-vous", a réagi mercredi M. Coquerel, estimant que "la dette écologique" était encore "plus importante que la dette financière".

Les investissements supplémentaires sont évalués à 60 milliards d'euros par an d'ici à 2030, dont la moitié d'argent public, selon le rapport des économistes Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz sur les incidences économiques de l'action pour le climat.

"Ce gouvernement est coincé. Il espère que les marges de croissance vont être suffisantes" pour engranger des recettes, mais "il n'y aura pas toujours des années après-Covid", avec de forts rebonds économiques, a poursuivi le député de Seine-Saint-Denis.

Il a noté que 2023 n'avait pas été "l'année de la récession" redoutée, mais mis en garde sur l'évolution de la conjoncture en 2024, citant les répercussions des difficultés de la Chine et de l'Allemagne.

Eric Coquerel a également promis d'appuyer dans le débat les propositions pour un meilleur partage des richesses, pour le logement, l'éducation et la lutte contre la précarité.

"Je pense que la pression va être très forte" sur le gouvernement, a-t-il encore estimé, l'appelant à faire en sorte que les recours très probables à l'article 49.3 de la Constitution ne servent pas à supprimer des amendements adoptés au Parlement, ce qui s'était produit l'an dernier.

Il a enfin eu un mot pour ses propres alliés de gauche à l'Assemblée: "J'espère que la Nupes sera en capacité cette année de proposer un contre-budget".