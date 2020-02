Le projet Adama Traoré

Formé au Barça et peu utilisé à ses débuts en Angleterre, à Aston Vila, Adama Traoré est progressivement devenu le joueur que beaucoup attendaient : une bombe qui permet à Wolverhampton de péter dans tous les sens.

Au soir d'une balade au King Power Stadium de Leicester, Jürgen Klopp avait prévenu les suiveurs de son Liverpool : "" À savoir Wolverhampton, une équipe qui s'apprêtait à dégommer le lendemain Manchester City pour la deuxième fois en moins de trois mois et qui ne s'est jamais privée pour emmerder les gros depuis son retour en Premier League, à l'été 2018. Puis, l'entraîneur allemand avait précisé la menace : "" Voilà un paquet d'années que Klopp connaît le bonhomme et qu'il s'attendait à le voir retourner des défenses. Et il n'est pas seul. Il y a par exemple Albert Benaiges, qui a connu Traoré chez les jeunes du Barça et qui parle dans le