Le programme complet de notre Incroyable Pop-Up Sport !

L'Incroyable Pop-Up Sport, c'est déjà ce jeudi. So Foot et Trashtalk collaborent de nouveau pour vous proposer l’endroit idéal où venir trouver l’inspi pour Noël et faire vos cadeaux de dernière minute. Le principe ? Dix shops triés sur le volet et, donc, une sélection pointue de milliers de pièces sport. Revue d’effectif.

Nemanja Football Shop

Enzo a 22 ans. Son premier maillot ? Il l’a acheté en 2004 avec l’achat au Camp Nou, flocage Ronaldinho dans le dos. C’est en 2021 qu’il concrétise sa passion en créant Nemanja Football Shop, une boutique en ligne de maillots de football vintage (Instagram ICI). Sur son stand, vous pourrez trouver une sélection de pièces iconiques de votre enfance. Une mini-plongée dans l’histoire du football.…

Par Jules Andrien et Maxime Marchon pour SOFOOT.com