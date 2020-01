Le procès Deschamps- Cantona aura bien lieu

Le procès Deschamps contre Cantona aura bien lieu. L'audience est prévue le 28 février devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, selon une information de la chaîne YouTube Network Foot dont nous avons obtenu confirmation par Me Brusa, avocat du sélectionneur des Bleus.Quelques jours après la parution d'une interview d'Eric Cantona dans le quotidien britannique The Guardian, Didier Deschamps avait déposé une plainte, le 3 juin 2016, pour diffamation contre son ex-coéquipier de l'équipe de France, en pleine polémique sur la non-sélection de Karim Benzema pour le Championnat d'Europe des nations qui devait débuter une semaine plus tard.Mis en examen pour diffamation« Benzema est un grand joueur, avait déclaré l'ex-King de Manchester United dans l'article du Guardian paru le 26 mai 2016. Ben Arfa est un grand joueur. Mais Deschamps a un nom tellement français. Il est peut-être le seul Français à avoir un vrai nom français. Personne de sa famille ne s'est mélangé avec quiconque. Comme les Mormons aux Etats-Unis. Donc je ne suis pas surpris qu'il ait utilisé la situation de Benzema pour ne pas le prendre (NDLR : l'attaquant du Real Madrid avait été mis en examen quelques mois plus tôt pour « complicité de tentative de chantage » dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena). Particulièrement après que Valls a dit qu'il ne devrait pas jouer pour la France. Et Ben Arfa est peut-être le meilleur joueur en France aujourd'hui. Mais ils ont des origines. Je suis en droit de penser à cela. »Le journaliste du Guardian le relance alors pour savoir s'il sous-entend que Didier Deschamps pratique de la discrimination raciale dans le cadre de son métier de sélectionneur de l'équipe de France. « Peut-être que oui, peut-être que non, répond Canto. Pourquoi pas ? Une chose est sûre : Benzema et Ben Arfa sont deux des meilleurs joueurs français et ils ne joueront pas l'Euro. Et de manière ...