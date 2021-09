Le procès des attentats du 13-Novembre s'est ouvert, six ans après une nuit d'horreur

Une gendarme devant la salle d'audience du Palais de Justice de Paris, le 8 septembre 2021, où s'ouvre le procès des attentats du 13 novembre 2015 ( AFP / Alain JOCARD )

Le procès "historique" des attentats du 13 novembre 2015 s'est ouvert mercredi peu après 13H00 à Paris, six ans après une nuit de terreur qui a fait 130 morts, des centaines de blessés et a traumatisé la France.

Principal accusé, Salah Abdeslam a déclaré mercredi dans ses premiers mots à la cour qu'il n'y "a pas de divinité à part Allah", alors qu'il était invité à décliner son identité à l'ouverture de l'audience.

"Tout d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son messager", a déclaré le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris. Interrogé ensuite sur sa profession, il a répondu : "j'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'Etat islamique".

Barbe noire dépassant de son masque de la même couleur, cheveux sombres mi-longs coiffés en arrière, tee shirt noir, il a discuté un instant avec ses avocats, Me Olivia Ronen et Martin Vettes, avant de s'asseoir.

Dix autres accusés sont présents dans le box. Trois autres, qui comparaissent libres sont assis hors du box, sur des chaises.

Dans la grande salle de 550 places ont pris place une majorité de robes noires d'avocats, et quelques dizaines de parties civiles et de journalistes.

Des kamikazes devant le Stade de France, des armes de guerre en plein Paris, 130 morts : la nuit du 13 novembre 2015 , "la France toute entière a été plongée dans l'horreur ", a rappelé mercredi matin le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, au micro de BFMTV et RMC.

"Ces événements sont entrés par effraction dans les mémoires et notre mémoire collective", a insisté le garde des Sceaux, pour qui le défi du procès est double: que la justice "soit rendue conformément aux règles qui sont les nôtres depuis des siècles et que nous soyons au rendez-vous logistique".

Dans la matinée, sous l'œil des caméras, un convoi ultrasécurisé avait quitté la prison de Fleury-Mérogis, où le seul membre encore en vie des commandos jihadistes du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam , est depuis plus de cinq ans incarcéré à l'isolement total.

Au bord de la Seine, les abords du vieux palais de justice étaient bloqués depuis l'aube par un large périmètre de sécurité.

Sous l'oeil de joggeurs, de cyclistes et de touristes étonnés ou parfois agacés, les forces de l'ordre vérifiaient les laissez-passer de tous ceux qui se dirigeaient vers le palais pour ce procès hors norme.

Les gendarmes escortent un convoi censé transporter Salah Abdeslam, depuis la prison de Fleury-Merogis au Palais de justice de Paris, le 8 septembre 2021 ( AFP / Thomas COEX )

Les portes d'accès se sont ouvertes à 10H00 pour les centaines de parties civiles, d'avocats et de journalistes attendues.

Près d'un millier de membres des forces de l'ordre seront mobilisés pour la sécurité du procès, dont 630 aux abords du palais et à l'intérieur, selon l'Intérieur.

- "Le procès le plus long" -

Filmé pour l'Histoire, ce procès va se dérouler sur neuf mois, une durée sans précédent pour une audience criminelle en France.

Des avocats dans le hall du Palais de Justice de Paris, le 8 septembre 2021, où s'ouvre le procès des attentats du 13 novembre 2015 ( AFP / Alain JOCARD )

"Ce sera le procès sans doute le plus long de l'histoire", a dit à l'AFP Me Christian Saint-Palais, avocat d'un des accusés.

Il est aussi inédit par l'ampleur du dossier - 542 tomes - par son nombre de parties civiles - au moins 1.800 - et par sa charge émotionnelle.

Quelque 550 personnes prendront place dans une salle spécialement construite au sein du palais.

Il doit permettre en particulier "aux familles de victimes , de comprendre ce qu'il s'est passé" et de "construire (une) mémoire collective en réaffirmant les valeurs d'humanité et de dignité de la société dans laquelle on vit", a déclaré l'ancien procureur de Paris François Molins sur RTL.

La salle d'audience construite spécialement pour le procès des attentats du 13 novembre 2015, le 2 septembre 2021 au Palais de justice de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

À l'ouverture, c'est sans doute vers Salah Abdeslam que tous les regards se tourneront.

Le Franco-marocain de 31 ans est le "dixième homme", seul membre encore en vie des commandos téléguidés par le groupe Etat islamique (EI) qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés à Saint-Denis et Paris.

La cour d'assises spéciale juge au total 20 accusés , soupçonnés d'être impliqués à divers degrés dans la préparation des attaques.

Six accusés sont jugés par défaut, dont le donneur d'ordres et vétéran du jihad Oussama Atar, et les "voix" françaises de la revendication de l'EI, les frères Fabien et Jean-Michel Clain, tous trois présumés morts en Syrie.

Photo non datée de Salah Abdeslam utilisée pour l'appel à témoins diffusé par la police française en novembre 2015 ( POLICE NATIONALE / DSK )

Les deux premiers jours d'audience seront essentiellement consacrées à l'appel des parties civiles.

Sur place, Me Abed Bendjador a dit à l'AFP représenter un Argentin et un Espagnol présents au Bataclan: "Ils se sont constitués (parties civiles) hier et avant-hier. Pour dire +j'ai été présent, j'ai réussi à ne pas rester chez moi+" mais "je ne suis pas sûr qu'ils attendent grand-chose d'Abdeslam et des autres accusés", dit l'avocat, et "ils ne seront pas présents les premiers jours parce qu'il y a cette forme d'appréhension - toute l'organisation, la sécurité, le regard posé sur eux - et psychologiquement, c'est extrêmement dur".

- "Vague d'émotion" -

Les témoignages de rescapés et proches des victimes ne débuteront que le 28 septembre, pour cinq semaines.

Fiche sur les 20 personnes suspectées d'avoir pris part aux attentats du 13-Novembre en France, dont le procès aux Assises s'ouvre mercredi ( AFP / )

"On sait" qu'à cette occasion, "c'est une vague d'émotion qui déferle, les faits remontent à la surface", dit Philippe Duperron, dont le fils de 30 ans a été mortellement blessé au Bataclan, et qui s'exprimera comme président de l'association de victimes 13onze15.

Le vendredi 13 novembre 2015, la nuit de terreur débute à 21H16: trois kamikazes vont se faire exploser aux portes du Stade de France, pendant une rencontre amicale de football entre la France et l'Allemagne.

Des secouristes recouvent le corps d'une personne tuée lors d'une des attaques terroristes à Paris, le 13 novembre 2015 ( AFP / FLORIAN DAVID )

Au cœur de Paris, deux commandos de trois hommes mitraillent à l'arme de guerre des terrasses de cafés et de restaurants et tirent sur la foule d'un concert au Bataclan, où l'assaut sera donné peu après minuit.

"Ce procès promet d'être chargé en émotions, la justice se devra toutefois de les tenir à distance si elle ne veut pas perdre de vue les principes qui fondent notre Etat de droit", mettent en garde les avocats de Salah Abdeslam, Olivia Ronen et Martin Vettes.

