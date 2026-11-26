La Française Émilie König, accusée d'avoir été l'une des plus actives propagandistes françaises du groupe État islamique (EI) en Syrie, rencontrée par l'AFP dans le camp de Roj en avril 2021 ( AFP / Delil SOULEIMAN )

Le procès d'Émilie König, accusée d'avoir été l'une des plus actives propagandistes françaises du groupe jihadiste État islamique (EI) en Syrie, s'est ouvert jeudi devant la cour d'assises spéciale de Paris.

La Bretonne de 41 ans, dont dix passés en Syrie, a décliné son identité, peu avant 10H00, vêtue d'une large veste jaune moutarde, tout en jouant nerveusement avec ses mains.

Poursuivie pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, la plus célèbre des revenantes, qui encourt 30 ans de réclusion, va tenter pendant quatre jours de convaincre la cour de sa déradicalisation.

Restée sur place pendant les pires exactions de l'EI en zone irako-syrienne, elle est aussi la première femme jihadiste inscrite sur la liste noire des "combattants terroristes étrangers" dressée par les États-Unis en septembre 2015.

L'ONU l'avait également placée sur sa liste des combattants les plus dangereux.

Présentée par le Parquet national antiterroriste comme une "véritable égérie" de l'EI, elle a exercé en ligne une "réelle capacité d'influence" mais s'est aussi attribué des fonctions "ne correspondant pas à la réalité" en Syrie, selon l'ordonnance de mise en accusation que l'AFP a pu consulter.

Pionnière du départ vers le "califat", l'accusation lui prête également "une influence voire une implication dans le départ de certaines femmes" pour le jihad.

Radicalisation progressive

En avril 2017, Émilie König écrit à sa mère : "Si je reviens en France, (...) c'est pour me faire SAUTER sur les ennemis d'Allah, T'AS BIEN COMPRIS, comme mes frères au Bataclan, comme au Stade de France".

Après une radicalisation progressive, cette Bretonne était partie en Syrie en 2012, sans ses deux enfants nés en France, pour rejoindre un homme épousé religieusement, issu d'une filière jihadiste nîmoise et tué par la suite dans une offensive de l'EI.

Sur place, elle a eu trois autres enfants nés en 2015 et 2017, "répondant au projet social et démographique prôné par l'EI", selon le Pnat.

Son "idéologie extrêmement radicale", selon l'accusation, lui a permis d'exercer "une réelle capacité d'influence".

Fin 2017, en pleine déroute de l'EI, elle est arrêtée par les forces kurdes qui la placent dans un camp de prisonniers jihadistes du nord-est de la Syrie.

"Prisonnière modèle"

Rencontrée par l'AFP dans le camp de Roj en avril 2021, trois mois après le départ de ses enfants vers la France où ils ont été placés, elle disait vouloir "réparer ses erreurs" et "reprendre une vie professionnelle".

"Je ne vois pas pourquoi j'irais en prison (...) j'ai rien fait, j'ai pas de sang sur les mains", affirme-t-elle, longue tresse bicolore et casquette de baseball vissée sur la tête. "Je regrette, ça a détruit toute ma vie."

Début juillet 2022, elle est rapatriée lors d'un premier retour massif de femmes et d'enfants français depuis la chute en 2019 du "califat".

Selon l'ordonnance de mise en accusation, Émilie König "a considérablement évolué dans les dernières années de son séjour en Syrie et plus encore depuis son retour en France".

Passée par le quartier de prévention de la radicalisation de la prison pour femmes de Rennes, elle est "une prisonnière modèle, qui s'est engagée résolument dans la voie de la déradicalisation", a assuré à l'AFP son avocat, Me Emmanuel Daoud.

"Agressée, violentée, battue dans son enfance et son adolescence", la Lorientaise a, selon son avocat, "trouvé dans l'EI une valorisation qu'elle n'avait jamais connue" et, si cela "ne minore pas" ses actes, admet-il, "il y a peut-être le début d'une clé d'explication" à son départ.

Lors de ce procès, "elle a hâte de s'expliquer", espère convaincre la cour qu'elle n'est "plus dangereuse" pour pouvoir "dans un futur plus ou moins proche, reprendre sa vie, d'abord de maman". Ilyès, son fils aîné, majeur, viendra témoigner en sa faveur.

Le conseil départemental du Morbihan, tuteur de ses trois enfants mineurs, a toutefois porté plainte en 2024 contre elle pour des violences psychologiques et physiques dénoncées par ces derniers.

Après un classement sans suite, le département a récemment fait appel, estimant nécessaire de "réparer ces enfants" qui ont été "témoins sur place d'atrocités", comme des décapitations, selon Me Jean-Guillaume Le Mintier, avocat de la collectivité.