Le prix Sakharov décerné aux opposants vénézuéliens Machado et Urrutia

La cheffe de l'opposition María Corina Machado lors d'une manifestation à Caracas le 28 août ( AFP / JUAN BARRETO )

Le prix Sakharov, plus haute distinction de l'Union Européenne pour les droits humains, a été décerné jeudi à Maria Corina Machado et Edmundo Gonzalez Urrutia, respectivement cheffe et candidat de l'opposition vénézuélienne à la présidentielle de juillet.

"Edmundo et Maria ont continué de se battre pour une transition libre, juste et pacifique du pouvoir", a déclaré la présidente du Parlement européen Roberta Metsola. Il ont défendu les valeurs "qui sont chères à des millions de Vénézuéliens et à ce Parlement: la justice, la démocratie et l'État de droit".

"Nous sommes convaincus que le Venezuela et la démocratie finiront par l'emporter", a-t-elle encore lancé en séance plénière sous des applaudissements nourris.

Depuis la réélection contestée du président Nicolas Maduro, Edmundo Gonzalez Urrutia, 75 ans, s'est réfugié en Espagne et Maria Corina Machado, 57 ans, vit dans la clandestinité.

Les deux opposants avaient été proposés par le Parti populaire européen (droite, première force politique au Parlement européen).

- "Occasion manquée" -

Le candidat de l'opposition vénézuélienne à la présidentielle Edmundo Gonzalez Urrutia, le 23 mai 2024 à Caracas ( AFP / JUAN BARRETO )

La délégation française du groupe Socialistes et Démocrates, qui avait proposé de décerner le prix à "Women Wage Peace" et "Women of the Sun", deux organisations israélienne et palestinienne pacifistes, a déploré "une occasion manquée pour promouvoir la paix et la réconciliation" au Proche-Orient.

Le troisième finaliste qui avait été retenu cette année était Gubad Ibadoghlu, un économiste et militant en détention en Azerbaïdjan, soutenu par le groupe des Verts.

L'état de santé de ce militant "se détériore actuellement de manière significative", s'est alarmée Roberta Metsola. "Il est maintenu en résidence surveillée à la suite de sa détention arbitraire", a-t-elle poursuivi, demandant aux autorités azerbaïdjanaises d'abandonner toutes les charges retenues contre lui et de lever son interdiction de voyager.

L'extrême droite européenne, dont le groupe des Patriotes dirigé par Jordan Bardella, avait proposé, sans succès, de remettre le prix au milliardaire Elon Musk pour sa contribution à la "liberté d'expression".

Le prix Sakharov récompense chaque année des personnes ou organisations défendant les droits de l'Homme et les libertés fondamentales. Doté de 50.000 euros, il porte le nom du dissident soviétique et physicien nucléaire Andreï Sakharov, prix Nobel de la paix en 1975.

Plusieurs lauréats du prix Sakharov ont également reçu le prix Nobel de la paix, comme le gynécologue congolais Denis Mukwege, la Yazidie Nadia Murad, la Pakistanaise Malala Yousafzai ou encore Nelson Mandela.

Maria Corina Machado avait remporté les primaires vénézuéliennes en 2023 avec l'objectif de se présenter comme candidate de l'opposition démocratique (Plateforme unitaire) aux élections présidentielles de juillet 2024 mais les autorités lui ont interdit de se présenter et M. Gonzalez Urrutia avait accepté de porter les couleurs de l'opposition.

A l'issue du scrutin, le président vénézuélien sortant, Nicolás Maduro (Parti socialiste unifié du Venezuela, PSUV) a été proclamé vainqueur de l'élection avec 52% des voix, des résultats qui n'ont pas été reconnus par l'Union européenne, les Etats-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine.

L'opposition affirme qu'Edmundo Gonzalez Urrutia l'a emporté avec plus 67% des voix.

Depuis, des manifestations spontanées ont fait 27 morts et environ 200 blessés. Quelque 2.400 personnes ont été arrêtées, de source officielle.

Le 30 septembre, Mme Machado a reçu le prix des droits de l'Homme Vaclav-Havel du conseil de l'Europe. Première Latino-Américaine à remporter ce prix, elle avait réagi en affirmant, par visioconférence, que "la dictature" dans son pays courait à sa "chute inévitable".

Une cérémonie de remise du prix Sakharov sera organisée le 18 décembre au Parlement européen à Strasbourg.