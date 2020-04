Le prix des fruits et légumes flambe depuis le début du confinement

D'après l'UFC-Que Choisir, les prix des fruits et légumes conventionnels ont augmenté de 6% depuis le confinement et les bio de 12%. En cause : la raréfaction de certains produits, la chute des produits importés, en raison de la fermeture des frontières, et la hausse des coûts de production.

Un supermarché de Montpellier, le 7 avril 2020. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Manger les "cinq fruits et légumes" par jour préconisés commence à revenir cher. L'UFC-Que Choisir révèle en effet mercredi 22 avril que le prix des fruits et légumes ont flambé depuis le début du confinement. Selon son étude, relayée par Le Parisien , la hausse de prix était de 9% en moyenne la semaine du 6 avril par rapport à celle du 2 mars , 6% sur les produits conventionnels et 12% sur le bio.

Dans le détail, le prix des tomates grappe bio a augmenté de 25%, celui des bananes bio de 12%, et celui des pommes golden de 9%.

"Quand on sait que les fruits et légumes représentent environ un quart du panier des produits de première nécessité, c'est dire l'impact de cette hausse sur le budget des ménages", déplore auprès du Parisien Grégory Caret, de l'observatoire de la consommation à l'UFC-Que choisir.

Du made in France plus cher

Comment s'expliquent ces hausses ? D'abord par une demande plus importante de la part des Français, qui mangent chaque jour chez eux, matin, midi et soir. Les agriculteurs n'arrivent pas à suivre ce rythme soutenu et les prix augmentent. Les produits importés se sont par ailleurs faits plus rares depuis le début de la crise, les frontières de l'Italie et de la Pologne, qui exportent beaucoup vers la France, étant fermées.

La raréfaction n'explique pas tout, car certains produits qui restent disponibles en abondance ont également augmenté. Seulement, ils ne sont plus espagnols ou marocains, mais français et de meilleures qualités, mais plus chers.

L'emballage systématique des fruits et légumes vendus par les drives pour rassurer les consommateurs explique également cette hausse des prix.

Des coûts de productions et de tranport plus importants

Les coûts de production ont eux aussi fortement augmenté. Les frais de transport ont augmenté de 30% , estime Laurent Grandin, le président d'Interfel, la filière des fruits et légumes, dans Le Parisien . Cela s'explique en partie par la mise en place de mesures de sécurité (masques, nettoyage du matériel, etc.), souvent onéreuses, mais également par une organisation différente. En temps normal, les camions, après avoir livré les fruits et légumes, reviennent en livrant des produits industriels ou pharmaceutiques. Les usines étant à l'arrêt, les camions se retrouvent désormais à rentrer à vides, ce qui ne permet plus d'amortir le coût de transport.

Par ailleurs, la main d'oeuvre peu chère qui vient habituellement du Maghreb ou d'Europe de l'Est n'est pas venu travailler dans les exploitations française, d'où une inflation du coût de récoltes.

Une hausse à relativiser

Néanmoins, ces hausses de prix ne sont pas si importantes que ça, souligne Laurent Grandin. Le printemps étant la saison des produits primeurs, les prix ont tendance à augmenter à cette période, les consommateurs privilégiant les produits français.

"Certains coûts ont progressé avec la crise du coronavirus, mais si on compare les tarifs avec ceux de l'an passé à la même période, nous trouvons plutôt une hausse de 2 à 3%" , assure le président d'Interfel.