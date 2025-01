Le prix des billets de TGV va augmenter en moyenne de 1,5% en 2025

Un TGV Paris-Rennes, à Coutalain en Eure-et-loire, le 10 septembre 2024 ( AFP / Jean-Francois MONIER )

Le prix des billets de TGV va augmenter en moyenne de 1,5% à partir de mercredi, soit légèrement moins que l'inflation, attendue à 1,7% en 2025 d'après l'Insee, a annoncé mardi SNCF Voyageurs.

Les prix minimum restent eux inchangés, tout comme le tarif des cartes Avantage et Liberté et les réductions auxquelles elles donnent droit.

Les prix augmenteront en revanche pour les tarifs maximum avec une hausse comprise entre 1 et 7 euros selon les destinations. La SNCF utilise le "yield management" pour fixer ses tarifs, une technique qui permet de moduler les prix en fonction du taux de remplissage des trains.

Il existe entre 15 et 20 paliers de prix sur le TGV en fonction de la demande et "ce sont seulement les derniers paliers qui vont bouger", a assuré le directeur de TGV-Intercités chez SNCF Voyageurs, Alain Krakovitch, lors d'un échange avec des journalistes.

En moyenne, les prix augmenteront de "moins de un euro par billet", a assuré Alain Krakovitch et "un billet sur deux sera vendu à moins de 47 euros".

Le prix des Intercités augmentera lui légèrement plus, de 1,9% en moyenne, tandis que le service Junior et Cie qui offre un accompagnement aux enfants voyageant sans leurs parents va lui aussi être plus cher.

Le prix du billet pour ce service sera augmenté en moyenne de 3 euros selon les destinations et le forfait, réévalué de 1 euro. "Ca n'avait pas été augmenté depuis des années", a souligné M. Krakovitch.

Il a insisté sur la nécessité d'augmenter les tarifs pour financer les investissements comme le prolongement de la durée de vie de 104 rames ou l'achat de 115 TGV M nouvelle génération, tout en protégeant le pouvoir d'achat des voyageurs.

"L'inflation de nos coûts et des péages devrait être de 3% en 2025 pour ce qui est du TGV", a-t-il indiqué, soit deux fois plus que la hausse de tarif imposée.

Le prix du TGV s'est apprécié de 8% ces cinq dernières années, contre 55% pour l'avion (sur les liaisons intérieures) et 18% pour l'inflation en général, a rappelé Alain Krakovitch.

L'an dernier, la hausse des tarifs avait été de 2,6%. En 2024, environ 130 millions de personnes ont emprunté le TGV, qui a affiché des taux de remplissage record.

Ils ont atteint 84% pour le TGV Inoui et près de 91% pour le Ouigo.