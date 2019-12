Le Printemps républicain veut se lancer en politique et peser sur la présidentielle

Le mouvement veut « s'adresser aux orphelins d'une gauche républicaine et laïque », mais assume de s'intéresser à des personnalités de la droite modérée, comme Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand.

Ils se vivent comme les dernières sentinelles de la République et ont envie de se faire entendre. Les fondateurs du Printemps républicain (PR) ont décidé de se transformer en parti politique. Un appel pour la création d'une formation au lendemain des municipales a été lancé, samedi 30 novembre, lors d'un rassemblement de quelque 350 sympathisants à la Bellevilloise, à Paris. Le PR veut profiter des quatre mois qui le séparent de l'échéance pour convaincre ses amis, à gauche comme à droite, de les rejoindre pour préparer l'échéance présidentielle de 2022.

Lancé après les attentats de 2015 par des proches de Manuel Valls - tels le politiste Laurent Bouvet, ou l'ex-délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme Gilles Clavreul - le Printemps républicain entend défendre la laïcité et les valeurs républicaines qu'il estime en danger. Il se faisait jusqu'alors surtout entendre par des tribunes ou des interventions télévisées et assurait une présence assidue sur les réseaux sociaux.

Après le départ de l'ancien premier ministre pour Barcelone, le mouvement a connu un trou d'air. Avec cette mue, les animateurs entendent rebondir en tentant de peser sur la préparation de la campagne présidentielle.

Regard tourné à droite

« Nous voulons descendre dans l'arène pour combler un vide et nous adresser aux orphelins d'une gauche républicaine et laïque. Le clivage gauche-droite ne fait plus sens. Il faut lui substituer celui qui sépare les républicains et les identitaires de tous bords », explique le président du mouvement, Amine El Khatmi. Le futur parti ne présentera pas de listes aux municipales mais soutiendra certains candidats engagés dans le combat laïc, note l'élu ex-PS d'Avignon. Sans savoir encore quelle forme il prendra, la future formation veut rassembler large - des sociaux démocrates et radicaux de gauche aux marcheurs et la droite modérée -, en vue de la présidentielle, précise-t-il.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr