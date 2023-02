Le principal syndicat des généralistes vote contre les nouveaux tarifs des consultations

Le principal syndicat des médecins généralistes, MG France, a annoncé dimanche soir avoir voté à l'unanimité contre les nouveaux tarifs des consultations proposés par la Sécu, qui conditionne cette possible hausse à l'engagement d'une plus grande activité.

Les six syndicats de médecins représentatifs ont jusqu'à mardi pour dire s'ils acceptent ou non la nouvelle grille de tarifs des consultations et autres forfaits proposée par la Sécurité sociale pour cinq ans.

"Il y a eu 98% de participation et 100% ont dit non à la signature. Un vote négatif à l'unanimité" qui "doit être de nature à faire réfléchir les politiques", a déclaré lors d'une conférence de presse Agnès Giannotti, la présidente de MG France, le plus important syndicat de généralistes.

La proposition de la Cnam (Caisse nationale d'assurance maladie), prévoit que toutes les consultations médicales seraient revalorisées de 1,50 euro. Pour les généralistes, cette revalorisation sans condition porterait la consultation de base à 26,50 euros, contre 25 euros depuis 2017.

Les praticiens acceptant de prendre des "engagements territoriaux" (prendre davantage de patients, participations aux gardes, exercice dans des déserts médicaux...) obtiendraient un tarif de consultation supérieur, à 30 euros par exemple pour les généralistes.

Mais la question du tarif a été "marginale" dans l'issue du vote, a assuré Agnès Giannotti, expliquant que les généralistes souffrent surtout d'un "manque de reconnaissance".

"Dire qu'il faut qu'on s'engage, ça veut dire qu'on ne le fait pas et ça, c'est absolument inaudible pour la profession", a-t-elle ajouté.

Avec ce rejet du syndicat majoritaire des généralistes, le projet d'accord soutenu par le gouvernement est en passe de tomber à l'eau et MG France prévoit déjà de ne revenir à la table des négociations que "dans les deux ans", après la mise en place d'un règlement arbitral pour préparer une nouvelle grille tarifaire.

"MG France assume fièrement la responsabilité de cette décision et mesure sa gravité, puisqu'elle interdit la conclusion d'une convention médicale pour toutes les spécialités", a ajouté le syndicat dans un communiqué.

Le ministère de la Santé a convié un point de presse dédié à ce sujet lundi en milieu de matinée.