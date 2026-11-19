Le prince Harry retournerait dans l'armée pour se battre contre la Russie "si besoin"

Le prince Harry, à Lviv le 15 novembre 2026 ( AFP / YURIY DYACHYSHYN )

Le prince Harry a assuré lors d'une visite en Ukraine qu'il serait prêt à retourner dans les forces armées britanniques et se battre contre la Russie "si le besoin s'en faisait sentir", dans un podcast mis en ligne jeudi.

Le fils cadet du roi Charles III, ancien militaire ayant servi en Afghanistan, s'est rendu le week-end dernier à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, pour une visite surprise lors de laquelle il a rencontré des soldats blessés et leurs soignants.

"Le monde entier a beaucoup à apprendre de l'Ukraine", a déclaré Harry, 42 ans, dans un podcast du Telegraph.

"Si on me demandait de m'engager à nouveau, si le besoin s'en faisait sentir, je serais sans aucun doute prêt à servir mon pays aux côtés de mes camarades vétérans et des militaires en activité", a poursuivi le prince, qui s'est réinstallé au Royaume-Uni l'été dernier, après plus de six ans aux Etats-Unis.

C'est la quatrième fois qu'Harry se rend en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022, sa dernière visite remontant à avril dernier.

Pour Harry, l'Europe est "en guerre depuis une décennie" avec la Russie. "Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de drones, de balles ou de roquettes qui nous survolent que nous ne sommes pas en guerre", a-t-il dit.

"Il y a tant de choses (...) que l'on peut observer dans le monde, particulièrement en Europe, des problèmes qui touchent l'Europe, qui peuvent être attribués à l'influence russe", a ajouté le prince.

Pour lui, "toute l'Europe a désormais pris conscience de la menace" russe et présente "un front uni" face à Moscou. "Ce serait formidable de bénéficier également d'un soutien accru de la part des États-Unis", a dit le prince Harry.

Il y a, selon lui, "un grand fossé" entre la société américaine, dont le soutien pour l'Ukraine est "extrêmement élevé" et l'administration Trump. Mais "les choses vont changer" après la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat, a-t-il assuré.

En rencontrant des militaires blessés ce week-end, Harry a affirmé que l'Ukraine allait "gagner la guerre".

Le duc de Sussex, qui a fait de l'aide aux soldats blessés l'une de ses principales causes, a lancé en 2014 les Invictus Games, une compétition handisport. La prochaine édition doit se tenir du 10 au 17 juillet 2027 à Birmingham, en Angleterre.

L'Ukraine prévoit d'y envoyer la plus importante délégation de son histoire, avec quelque 60 athlètes.