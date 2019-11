Le prince Hakim Ziyech

Brillant à Stamford Bridge lors de la dernière journée, Hakim Ziyech a de nouveau irradié l'Europe mercredi soir et a fait lever Pierre-Mauroy au terme d'une nouvelle performance XXL.

L'Ajax promène les Dogues

"Et il peut encore s'améliorer..."

Au détour d'une conversation de printemps, voilà ce que soufflait Peter Bosz, l'ancien chef cuisto d'un Ajax qui avait été finaliste de la Ligue Europa sous ses ordres en 2017 : "" Attention : Hakim Ziyech sait aussi être doux et mercredi soir, à Lille, c'est ce qu'il aura fini par être tard dans la nuit, au moment où un gosse s'est pointé sur le gazon de Pierre-Mauroy pour le serrer dans ses bras. Le Marocain a alors ouvert les ailes et baissé la tête, pour embrasser le petit. Puis, une poignée de minutes plus tard, Erik Ten Hag a sorti son DJ et la foule s'est levée, histoire d'offrir audu scénario du soir uneméritée : brillant. Ce qu'en a fait Ziyech : un sourire timide, celui de l'employé conscient d'avoir bien fait son travail. Ce qu'en a dit Ten Hag : "" Un Promes à qui Ziyech a de nouveau filé une passe décisive mercredi soir, ce qui avait déjà été le cas à Chelsea (4-4), mais aussi deux fois contre l'Heracles (4-1) ce week-end. Cette saison, voilà où en est le bonhomme : 6 buts et 17 passes décisives. Tout ça en 22 matchs disputés. Monstrueux.Monstrueux, mais pas surprenant pour qui suit attentivement l'Ajax depuis de longs mois. Brillant lors de la dernière campagne européenne du club hollandais, Ziyech avait parfois tendance Lire la suite de l'article sur SoFoot.com