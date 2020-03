Le prince Charles positif au coronavirus : God Save the (future) King !

L'annonce, mercredi en fin de matinée, que le prince Charles était atteint du coronavirus a fait l'effet d'une bombe dans un pays totalement confiné. Pourtant, au-delà de l'émotion suscitée par le sort de l'héritier au Trône, âgé de 71 ans, sur le plan institutionnel, la succession est assurée.

En apprenant la nouvelle de la bouche de son fils aîné, la reine Elizabeth, 93 ans, a dû se féliciter d'avoir réorganisé la famille royale autour de son noyau dur. En vertu du plan acté à Noël après le « Megxit », le clan Windsor a été réduit à la souveraine, le prince Charles et son épouse Camilla, le duc et la duchesse de Cambridge ainsi que leur fils aîné, Georges, âgé de 6 ans. La slimming down monarchy (« monarchie allégée ») est dorénavant à l'ordre du jour.

Guerre d'ego

En raison de l'âge avancé de la souveraine, la lignée Windsor était en effet devenue pléthorique. La reine a quatre enfants, huit petits-enfants et huit arrière-petits-enfants. Si l'on ajoute la descendance de sa sœur et de ses cousins et cousines directs, cela fait, au dernier comptage, 59 personnes. Trop de bouches à nourrir sur les deniers royaux, trop d'ego et d'ambitions à satisfaire, trop de potentielles bombes à retardement à surveiller.

