Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le prêt de l'Etat à Renault conditionné à un dialogue social, selon Macron Reuters • 26/05/2020 à 18:00









LE PRÊT DE L'ETAT À RENAULT CONDITIONNÉ À UN DIALOGUE SOCIAL, SELON MACRON PARIS (Reuters) - Le prêt de cinq milliards d'euros promis par le gouvernement français à Renault dépendra de l'issue d'une table ronde entre le constructeur, les syndicats et les élus concernés par l'avenir des sites industriels du groupe au losange, a déclaré mardi Emmanuel Macron. "Le ministre de l'Economie (Bruno Le Maire) présidera dès lundi une table ronde avec Renault, l'ensemble des industriels et sous-traitants concernés, les syndicats, les élus qui sont aussi concernés pour, dans le dialogue, trouver les solutions qui permettent précisément d'être au rendez-vous de l'ambition industrielle que nous nous donnons", a déclaré le président de la République lors de la présentation d'un plan de soutien au secteur automobile français. "Le prêt de cinq milliards d'euros de l'Etat ne saurait être conclu avant que ces discussions n'aboutissent et il dépendra de l'issue de celles-ci", a-t-il ajouté. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Gwénaëlle Barzic)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.