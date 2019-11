Le président turc juge les propos de Macron sur l'Otan «inacceptables»

Les critiques d'Emmanuel Macron sur l'Otan qu'il décrit en « état de mort cérébrale » avaient déjà déplu à Berlin et à Washington. Mais Ankara « n'a vraiment pas aimé » les propos tenus par le président français dans une interview accordée à l'hebdomadaire The Economist. D'autant qu'il a ouvertement désapprouvé la politique étrangère de la Turquie.Recep Tayyip Erdogan a été « très déçu » par les déclarations de la France sur l'Otan a déclaré mercredi Donald Trump depuis le Bureau ovale. « Je pense que le président (turc) n'a vraiment pas apprécié et je pense que beaucoup d'autres gens ont eu la même réaction », a-t-il poursuivi. « Inacceptable », ajouté le président turc, assis à ses côtés et dont les propos étaient traduits par un interprète.« Vous n'avez aucune coordination de la décision stratégique des États-Unis avec les partenaires de l'Otan et nous assistons à une agression menée par un autre partenaire de l'Otan, la Turquie, dans une zone où nos intérêts sont en jeu », avait expliqué le chef d'Etat français il y a une semaine à l'hebdomadaire en référence à l'intervention militaire turque en Syrie. LIRE AUSSI > Syrie : pourquoi l'offensive turque contre les Kurdes est « immorale et dangereuse » pour la FranceEmmanuel Macron s'était ouvertement interrogé sur l'avenir de l'Article 5 du traité atlantique, qui prévoit une solidarité militaire entre membres de l'Alliance si l'un d'entre eux est attaqué. « C'est quoi l'Article 5 demain ? Si le régime de Bachar al-Assad décide de répliquer à la Turquie, est-ce que nous allons nous engager ? C'est une vraie question », avait-il affirmé.« La Turquie, comment tout le monde le sait, est un important allié au sein de l'Otan », a tenu à ajouter mercredi Donald Trump au cours de la conférence de presse commune avec son homologue turc. Le milliardaire semble avoir oublié la lettre ...