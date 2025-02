Le président syrien promet le "monopole" des armes aux mains de l'Etat

Ouverture de la conférence de dialogue national à Damas, le 25 février 2025. Photo distribuée par l'agence de presse Sana ( SANA / - )

Le président par intérim de la Syrie, Ahmad al-Chareh, s'est engagé mardi à garantir le "monopole" de l'Etat sur les armes lors de la conférence de dialogue national sur l'avenir du pays, qui s'est ouverte deux mois et demi après la chute de Bachar al-Assad.

Ahmad al-Chareh avait été nommé en janvier président par intérim, après l'offensive menée par le groupe radical islamiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS) qui a pris le pouvoir le 8 décembre à Damas, et avait annoncé qu'il mettrait en place un dialogue national durant la période de transition.

Des représentants de la société civile, des communautés religieuses, des personnalités de l'opposition et des artistes participent à Damas à cette conférence, censée représenter tous les Syriens après des années de guerre civile.

Des représentants de communautés syriennes participent à la conférence de dialogue national qui s'est ouverte à Damas, le 25 février 2025 ( AFP / Bakr ALKASEM )

Mais l'administration autonome dirigée par les Kurdes, qui contrôle une grande partie du nord-est de la Syrie, et son bras armé, les Forces démocratiques syriennes (FDS), n'y ont pas été invitées. Selon les organisateurs, aucune entité armée n'a reçu d'invitation.

Mardi, 35 partis de l'administration autonome ont dénoncé une représentation "purement symbolique" lors de cette conférence, qui selon eux "ne reflète pas la réalité des composantes de la société syrienne".

Ces conférences "n'ont ni sens ni valeur et (...) ne contribueront pas à trouver des solutions concrètes à la crise que traverse le pays", ont ajouté ces partis.

"La Syrie n'accepte pas la division, elle est un tout intégré et sa force réside dans son unité", a lancé Ahmad al-Chareh dans son discours d'ouverture.

"Le monopole des armes entre les mains de l'Etat n'est pas un luxe, mais un devoir et une obligation", a-t-il affirmé.

Le nouveau pouvoir avait annoncé la dissolution de l'armée syrienne et de toutes les factions armées rebelles, dont HTS dirigé par Ahmad al-Chareh. Il a formé à la mi-février une commission de sept personnes, dont deux femmes, chargée de préparer cette conférence.

Le président syrien par intérim Ahmad al-Chareh à l'ouverture de la conférence de dialogue national, à Damas le 15 février 2025. Photo distribuée par l'agence Sana ( SANA / - )

Deux membres de cette commission avaient affirmé dimanche que des rencontres avaient été organisées "dans plusieurs provinces syriennes, avec la participation de quelque 4.000 hommes et femmes".

- "Rétablir les droits" -

La commission préparatoire avait assuré que la conférence, qui a commencé ses travaux mardi, mettrait l'accent sur "la justice de transition, la constitution, la réforme des institutions et de l'économie, l'unité du territoire syrien, ainsi que les libertés publiques et individuelles, et les libertés politiques".

Dans ce contexte, Ahmad al-Chareh a annoncé mardi qu'il mettrait en place une commission pour travailler sur la justice de transition dans le but de "rétablir les droits" des Syriens.

Des représentants de communautés syriennes participent à la conférence de dialogue national qui s'est ouverte à Damas le 25 février 2025 ( AFP / Bakr ALKASEM )

"Nous avons travaillé au cours des deux derniers mois pour poursuivre les auteurs de crimes contre les Syriens, et nous travaillerons à former une commission pour la justice de transition qui rétablira les droits des gens et, si Dieu le veut, leur rendra justice et traduira les criminels en justice", a-t-il déclaré.

La conférence représente "la première étape d'un long processus" visant à "construire une nouvelle identité nationale syrienne qui préserve la paix civile" et doit émettre des recommandations "qui serviront de base" pour un plan de réforme des institutions, selon la commission préparatoire.

Un gouvernement provisoire est chargé de gérer les affaires courantes jusqu'au 1er mars, date à laquelle la Syrie doit se doter d'un nouveau gouvernement reflétant "la diversité" du peuple syrien, selon les nouvelles autorités.

Ahmad al-Chareh avait précédemment déclaré que les forces dirigées par les Kurdes devraient être intégrées à l'armée nationale et rejeter l'idée d'une autonomie.

Les Kurdes de Syrie ont montré des signes d'ouverture et les deux parties sont en pourparlers sur plusieurs questions.

"La paix nationale est un devoir pour tous les citoyens", a-t-il réaffirmé mardi.

"Nous continuerons à mener une politique qui protège les intérêts du peuple syrien, sans aucune pression ou diktat extérieur", a affirmé pour sa part le chef de la diplomatie, Assaad al-Chaibani.