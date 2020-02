Le président palestinien Abbas annonce rompre «toutes les relations» avec Israël et les Etats-Unis

Quatre jours après la présentation du « plan de paix » américain au Proche-Orient par Donald Trump, le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé ce samedi rompre « toutes les relations », y compris sécuritaires, entre l'Autorité palestinienne d'une part, et Israël et les Etats-Unis d'autre part.Le chef d'Etat, qui s'exprimait au Caire à l'occasion d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe à sa demande, a affirmé avoir averti le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou de sa décision. Il a également appelé l'Etat hébreu à « prendre ses responsabilités en tant que puissance occupante » des Territoires palestiniens.Les Palestiniens « ont le droit de continuer leur lutte légitime par des moyens pacifiques pour mettre fin à l'occupation », a-t-il ajouté, soulignant que le plan américain constituait une « violation des accords d'Oslo » signés avec Israël en 1993. LIRE AUSSI > Proche-Orient : la France joue-t-elle encore un rôle ?Peu après, la Ligue arabe a également annoncé rejeter le plan américain, affirmant qu'il était « injuste » envers les Palestiniens. Ce plan « ne respecte pas les droits fondamentaux et les aspirations du peuple palestinien », a affirmé l'organisation, en promettant que les dirigeants arabes ne coopéreraient pas avec Washington pour sa mise en œuvre. Une colonisation qui s'est accéléréePrésenté mardi dernier par Donald Trump, le plan américain a suscité l'approbation de nombreux Israéliens mais la colère des Palestiniens.Parmi les nombreux points sensibles du projet figure l'annexion par Israël des colonies qu'il a implantées en Cisjordanie occupée depuis 1967, en particulier dans la vallée du Jourdain, qui doit devenir la frontière orientale d'Israël.Pour rappel, les colonies installées sur les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967 sont jugées illégales par l'ONU, et une grande partie de la communauté ...