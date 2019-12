Le président Macron en Côte d'Ivoire

Pour la troisième année consécutive, rendez-vous est pris pour Emmanuel Macron en Afrique à quelques jours des fêtes de fin d'année. Le président français se rend en effet en Côte d'Ivoire pour une visite de deux jours, du 20 au 22 décembre. Parmi les raisons de ce voyage ? Montrer le soutien du pays aux forces françaises sur place. Le chef de l'État partagera d'ailleurs un dîner de Noël avec le corps français établi dans le camp de Port-Bouët, près d'Abidjan. Fortes de plusieurs centaines d'hommes, les forces françaises en Côte d'Ivoire (FFCI), qui ont pris le relais de l'opération « Licorne » dont la mission s'était achevée en janvier 2015, représentent la deuxième base opérationnelle avancée en Afrique, avec celle de Djibouti. La mission des neuf cents militaires engagés : soutenir les opérations dans la zone, mais aussi mettre en ?uvre une coopération militaire avec la République de Côte d'Ivoire et avec la région, « une des priorités stratégiques de la France », peut-on lire sur le site du ministère de la Défense.Lire aussi Macron au Tchad : entre Noël et BarkhaneSécurité et économieEn effet, « la sécurité de la région » fera bien évidemment partie des sujets au menu de cette visite, a fait savoir l'Élysée. La Côte d'Ivoire n'a, elle non plus, pas été épargnée par le terrorisme islamiste. Le 13 mars 2016, l'attentat de Grand-Bassam, une station balnéaire prisée par les Ivoiriens et les touristes...