Le président Javier Milei tacle « Riquelme et ses voyous »

Un président ne devrait pas dire ça.

Le très controversé Javier Milei a eu droit à des sifflets lorsqu’il est allé voter pour l’élection du nouveau président de Boca Juniors. Un épisode sur lequel le président argentin est revenu dans l’émission La noche de Mirtha Legrand . « Je savais qu’ils allaient m’insulter. Je savais évidemment que monsieur Riquelme et ses voyous allaient m’insulter, mais je n’avais aucune raison de me laisser intimider par un groupe de marginaux » , a-t-il balancé. Milei en a remis une couche en répétant qu’il aurait préféré que la liste menée par Andrés Ibarra et Mauricio Macri remporte l’élection. Le tandem était en effet soutenu par le mythique attaquant Martín Palermo, qui aurait dû revenir au club pour endosser le costume d’entraîneur. « Je suis supporter de Boca et fan de Palermo. Comment ne pas voter pour la liste qui me dit qu’elle ramènera Palermo à Boca ? » …

QB pour SOFOOT.com