Le président du FC Montfermeil revient sur les 24 points retirés à son équipe U17

Bien que cela ne figure pas encore sur le site de la fédération, le FC Montfermeil a été informé que son équipe U17 perdrait 24 points et que le club devrait payer 6000 euros d’amende. La raison ? L’un des joueurs a joué avec une licence qui n’aurait pas dû être validée.

Mohamed Gbassay Sesay est arrivé cet été à Montfermeil en provenance de la Sierra Leone. Or, le club de Seine-Saint-Denis n’a pas reçu le Certificat International de Transfert (CIT), pourtant obligatoire pour un joueur licencié dans un club avant son transfert. Alors qu’ils étaient deuxièmes de leur poule, les U17 de la formation du 93 se retrouveront bons derniers du classement après l’application de la pénalité. Ahmed Hadef, président du FC Montfermeil, assure à So Foot que la source de ce problème n’est qu’une « histoire de documents » : « D’habitude, quand un joueur arrive à Montfermeil, on lui demande s’il était dans un club avant. Lui nous a dit qu’il était dans un club mais qu’il n’avait pas de licence. (…) Alors, on lui fait sa licence. Mais, le 10 octobre dernier, la JA Drancy fait une demande de révocation sur notre joueur. » Cette demande de la part de la Jeanne d’Arc arrive un mois après la rencontre entre les deux formations U17 qui s’était soldée sur une victoire de Montfermeil (2-1). Dans le jargon, on appelle ça être sacrément mauvais perdant.…

LP pour SOFOOT.com