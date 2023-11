information fournie par So Foot • 05/11/2023 à 19:31

Le président du FC Metz veut « tendre l'oreille » sur ce que l'Ajax veut faire de Mikautadze

Un début d’espoir pour les supporters grenat ?

Sans victoire depuis mi-septembre en championnat, le FC Metz est en grande galère sur le plan offensif, malgré un joli match nul accroché à Lyon ce dimanche. Pour le moment, les recrues estivales sur le front de l’attaque ne font pas l’unanimité, et les deux meilleurs buteurs actuels du club sont Ablie Jallow et Cheick Sabaly avec seulement deux petits pions. De quoi les placer à égalité avec un certain Georges Mikautadze, pourtant parti à la fin du mercato d’été, qui avait eu le temps d’en planter deux avant de s’en aller à l’Ajax.…

AL pour SOFOOT.com