Le président du Dijon FCO : «Certains ont anticipé l'augmentation des droits télé, pas moi»

Olivier Delcourt, 52 ans, reçoit dans le bureau de son entreprise, la prospère Dijonnaise de voies ferrées (DVF). Le président bourguignon, dont l'équipe s'est inclinée à Nantes (1-0) hier, a fixé les objectifs de la saison en cours : obtenir le maintien plus confortablement si possible que par un barrage, comme la saison dernière face à Lens (L 2), 1-1 à l'aller et 3-1 au retour. Mais sans dévier de la ligne de conduite raisonnée sur le plan financier du DFCO.Une importante manne financière pour les clubs de Ligue 1, sous forme de droits télé (NDLR : majorés de 60 %), est attendue la saison prochaine...OLIVIER DELCOURT. (Il coupe) Peut-être... Je fais partie des présidents de club qui mettent des points de suspension en répondant à cette question...Est-ce à dire que vous avez des inquiétudes sur la capacité de Mediapro à verser la saison prochaine les 800 millions d'euros (M€) promis ?Je souhaite que ça fonctionne. Mais personnellement, j'ai fait comme si on conservait le même budget la saison prochaine. Je sais que certains ont déjà anticipé l'augmentation des droits télé dans leur budget de la saison prochaine, pas moi. Dans certains clubs, depuis l'année dernière, les salaires ont augmenté. Nous, on a des grilles de salaires et on s'y tient. On ne va pas dépenser ce qu'on n'a pas. D'autant qu'on n'est pas sûrs de se maintenir en Ligue 1, même si je le souhaite de tout mon cœur.La relégation sera encore plus pénalisante cette saison, comment expliquer alors que vous ayez beaucoup plus vendu que vous n'avez acheté lors du mercato estival ? En particulier des joueurs clés comme Saïd, Sliti ou Rosier...Entre ce que disent les médias et la réalité des choses, il y a un écart important. Quand on dit que j'ai vendu pour 30 M€ et acheté pour 10 €, c'est archi faux. Le delta est certes positif mais pas du tout de cet ordre-là.Vous vous êtes quand même séparé de joueurs précieux ...