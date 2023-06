Le président des ultras parisiens ne veut pas de Lucas Hernandez au PSG

Jurisprudence Anthony Mounier.

Le président du Collectif Ultras Paris (CUP), Romain Mabille, a posté sur son compte Instagram une capture d’écran indiquant que les négociations entre le PSG et Lucas Hernandez touchaient à leur fin. Il a ajouté un petit mot à l’intention du latéral français : « T’es pas le bienvenu le Marseillais… et on te le fera savoir » le tout agrémenté d’un émoji rieur et des couleurs du PSG. Et pour cause : le champion du monde 2018 est né à Marseille en 1996, où son père jouait alors.…

GD pour SOFOOT.com