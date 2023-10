Le président de Naples révèle avoir approché Luis Enrique

Garcia et Enrique sont rhabillés pour l’hiver.

Habitué des sorties explosives, Aurelio De Laurentiis s’est montré fidèle à lui-même lors d’une intervention à l’université Luiss de Rome, où il s’est exprimé sur les cas Rudi Garcia et Luis Enrique. Et avec une sixième place au classement et un début de saison décevant, on peut dire que le technicien français paye les pots cassés : « Ce n’est pas une bonne période pour le manager Rudi Garcia. Lorsque vous décidez de prendre un coach qui ne connaît plus le football italien, ça peut arriver. » Quant à la question d’un potentiel licenciement, le Napolitain ne veut pas aller trop vite en besogne : « Je prendrai la meilleure décision au bon moment. Je ne peux pas me laisser influencer par les fans. Toute décision hâtive est mauvaise. » …

JF pour SOFOOT.com