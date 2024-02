information fournie par So Foot • 18/02/2024 à 11:08

Le président de Laxou placé en garde à vue pour avoir forcé un jeune à se déshabiller en public

Toujours plus loin dans la bêtise.

Ce mercredi, à l’occasion d’une rencontre entre deux équipes U13 de clubs amateurs, Laxou et Dombasle, deux enfants ont été pris à partie par le président de la première équipe citée. Selon les informations de L’Est républicain , le dirigeant aurait forcé un jeune à se déshabiller devant tout le monde, en lui ôtant de force son maillot, son short et ses chaussettes, le laissant dans cette situation dans le froid devant tout le monde. « J’ai retrouvé mon fils en pleurs et tout tremblant. Il est toujours en état de choc » , a expliqué la maman de l’enfant concerné, qui a décidé de porter plainte contre le président du club, qui a ainsi été interpellé, mis en garde à vue avant d’être remis en liberté. Un autre enfant aurait aussi été empoigné. Le dirigeant aurait agi de la sorte après avoir été témoin… d’un tacle appuyé envers un adversaire.…

AL pour SOFOOT.com