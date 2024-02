information fournie par So Foot • 20/02/2024 à 12:37

Le président de Laxou livre sa version des faits après avoir forcé un jeune à se déshabiller

Encore une histoire glauque qui touche le foot amateur.

Le 14 février, le président du club amateur de l’AF Laxou Sapinière (Meurthe-et-Moselle) a forcé un joueur de 12 ans à enlever sa tenue (maillot, short, chaussettes) dans le froid et en public, et l’a plaqué contre un grillage, avait relaté L’Est républicain samedi dernier. Âgé de 66 ans, ce dirigeant nommé Bernard Bietzer avait passé 48 heures en garde à vue et sera convoqué le 29 août prochain pour une audience, la mère ayant porté plainte. Le président a aussi été démis de ses fonctions. Ce lundi dans Le Parisien , Bietzer a livré sa version des faits, niant notamment avoir lui-même déshabillé le joueur.…

