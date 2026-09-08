Le président de la FIFA Gianni Infantino visé par une nouvelle plainte

Gianni Infantino paye ses mauvaises fréquentations. L’ONG britannique FairSquare , qui avait déjà saisi le CIO en juillet dernier en accusant le président de la FIFA de « violations répétées à la neutralité politique » , poursuit sa marche en avant à l’encontre du dirigeant de 56 ans et à l’époque rejetée par le comité olympique. L’organisation accuse aujourd’hui Infantino de « manquement grave aux devoirs de loyauté et de neutralité politique » qu’exigent sa fonction . L’affaire est sur le bureau de la commission d’éthique de la FIFA (si tant est qu’elle soit elle aussi neutre). En août, l’ONG était même allée plus loin en réclamant l’inéligibilité de Gianni Infantino.

Huit incidents en lien avec Trump

Il n’est jamais bien loin quand il s’agit d’Infantino. Le nom de Donald Trump figure dans les huit incidents recensés par FairSquare sur les deux dernières années. Lors de la Coupe du monde, c’est l’affaire du carton rouge retiré à Folarin Balogun avant le huitième de finale face à la Belgique qui avait fait grand bruit. Le pays d’Eden Hazard a même décidé de ne pas accorder son vote à Infantino lors des prochaines échéances électorales de la FIFA en réclamant davantage de transparence sur le dossier Balogun .…

MB pour SOFOOT.com