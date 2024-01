Le président de la CPME satisfait des premières déclarations de Gabriel Attal

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le président de la CPME François Asselin a jugé mercredi "plutôt rassurants" les premiers propos du nouveau Premier ministre Gabriel Attal sur l'économie, et estimé "important" que Bruno Le Maire conserve son poste à Bercy.

Alors que M. Attal a annoncé mardi son intention de revaloriser le travail et de libérer davantage l'économie, M. Asselin a trouvé ces propos "plutôt rassurants", en se rappelant qu'en tant que ministre du Budget M. Attal "ne remettait absolument pas en cause la politique de l'offre", et semblait adhérer à "la philosophie de faire en sorte que les entreprises se portent bien pour que l'économie se porte bien".

M. Asselin a jugé aussi sur BFM Business "tout-à-fait encourageantes" les déclarations qu'avait faites M. Attal au ministère de l'Education, sur "la reprise en main de l'autorité, dont toute la société a besoin".

"Maintenant qu'il est Premier ministre, on va essayer avec lui de passer à la mise en œuvre de ces belles annonces", a ajouté le président de la CPME.

Le dirigeant de la seconde organisation patronale représentative a par ailleurs souhaité le maintien à Bercy du ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire : "Il faut dire les choses, il a tenu la baraque, je pense que c'est important qu'il reste à son poste".

M. Asselin a indiqué par ailleurs que la CPME allait présenter au gouvernement un catalogue de 80 mesures destinées à "simplifier la vie des entreprises et des entrepreneurs", alors qu'un chantier de simplification est actuellement ouvert à Bercy.

Il a appelé à "faire le ménage dans les incriminations pénales spécifiques des chefs d’entreprises", et lancé l'idée de "décaler d'un cran" les seuils de nombre de salariés des entreprises, et ainsi les obligations attachées à ces seuils.

"Ce serait une bénédiction" a-t-il dit, sans toutefois méconnaître "le tsunami d'influences qui tomberait sur les épaules du Premier ministre", de la part des organisations syndicales ou des caisses de cotisations.