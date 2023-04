Le président de Clermont voit en Pascal Gastien son Arsène Wenger

Schaefer, si t’es champion !

Après la victoire face à Angers ce dimanche 2-0, le Clermont Foot 63, pointe à la onzième place de Ligue 1 et a franchi la fameuse barre des 42 points quasiment synonyme de maintien. Un objectif validé à sept journée de la fin du championnat qui satisfait le propriétaire et président du club, Ahmet Schaefer. « C’est du soulagement aujourd’hui et demain, et ensuite on se concentrera sur le prochain match. C’est évidemment mieux pour nous de pouvoir déjà sereinement travailler au recrutement pour la saison prochaine car il faudrait vraiment une catastrophe pour ne pas se maintenir » , a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Équipe ce mardi.…

MH pour SOFOOT.com