Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le président d'Angers SCO accusé d'agressions sexuelles, placé en garde à vue Reuters • 05/02/2020 à 10:18









LE PRÉSIDENT D'ANGERS SCO ACCUSÉ D'AGRESSIONS SEXUELLES, PLACÉ EN GARDE À VUE PARIS (Reuters) - La direction du club de football Angers SCO a confirmé mercredi la convocation par la police de son président Saïd Chabane et son placement en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des agressions sexuelles présumées commises contre au moins une salariée, accusations qu'il "conteste formellement". "Saïd Chabane s'est rendu mercredi 5 février dans les locaux des services de police d'Angers, en réponse à une convocation reçue fin janvier", a indiqué la direction du club dans un communiqué. "Conformément aux règles du code de procédure, il est actuellement entendu sous le régime de la garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte par le procureur d'Angers à la suite de la plainte d'une salariée du club." "Saïd Chabane conteste formellement toutes les allégations portées contre lui et apportera à la justice tous les éléments permettant de rétablir la vérité et de préserver son honneur", a ajouté la direction. "Déterminé à voir reconnaître son innocence, il est confiant dans l'issue de l'enquête à laquelle il coopère totalement." Selon RMC qui avait révélé l'information, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet d'Angers pour "harcèlement sexuel" et "agressions sexuelles aggravées" après le dépôt d'une plainte en janvier d'une jeune salariée du SCO. Au moins deux autres victimes présumées auraient par ailleurs été identifiées par les enquêteurs, selon la chaîne de radio. (Julien Pretot et Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.