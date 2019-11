Le président bolivien Evo Morales démissionne face à la pression de la rue

Il claque la porte, après trois semaines d'une vague de contestation sans précédent contre sa réélection. Le président bolivien Evo Morales a annoncé ce dimanche soir sa démission en direct à la télévision. #ENVIDEO null Con el objetivo de que pare la violencia en país en un golpe de Estado impulsado por sectores de la oposición, Evo Morales dimite a la Presidencia de Bolivia pic.twitter.com/IDs6hbV2Ls-- teleSUR TV (@teleSURtv) November 10, 2019 « Je renonce à mon poste de président », a déclaré le dirigeant au terme d'une journée marquée par de nouveaux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ainsi que des démissions en série de ministres et députés. « Le coup d'Etat a eu lieu », a ajouté, à ses côtés, le vice-président Alvaro Garcia Linera, qui a aussi quitté ses fonctions.Le scrutin du 20 octobre avait abouti à la réélection d'Evo Morales pour un quatrième mandat jusqu'en 2025, une option pourtant rejetée par la population lors d'un référendum en février 2016.Un départ pressé par l'armée et la policePlus tôt dans la journée, le dirigeant indigène de 60 ans, au pouvoir depuis 2006, avait été sommé par le commandant en chef de l'armée bolivienne, le général Williams Kaliman, de quitter le pouvoir « pour le bien de la Bolivie ».« Nous nous joignons à l'appel du peuple bolivien de suggérer à monsieur le président Evo Morales de présenter sa démission pour pacifier le peuple de Bolivie », avait également annoncé le commandant général de la police, le général Vladimir Yuri Calderon.Accompagné par la foule, Luis Fernando Camacho, dirigeant le plus visible et radical de l'opposition, s'était rendu au siège du gouvernement à La Paz pour y remettre symboliquement une lettre de démission à signer par Evo Morales, ainsi qu'un exemplaire de la Bible.Trois morts et 383 blessésLa crise politique s'était accélérée brutalement ce dimanche dans le pays andin, ...