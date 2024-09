Le premier service commercial de stockage du CO2 prend forme en Norvège

Le site de stockage et transport de CO2 de The Northern Lights, le 26 septembre 2024 à Oygarden, près de Bergen, dans le sud-ouest de la Norvège. ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )

Dernière ligne droite avant le coup d'envoi du "premier service commercial de transport et de stockage de C02 au monde", la Norvège a inauguré jeudi la porte d'entrée d'un vaste cimetière sous-marin de dioxyde de carbone.

L'idée? Enfouir sous le plancher océanique, moyennant paiement, du CO2 capté à la sortie de cheminées d'usines en Europe et réduire ainsi les rejets dans l'atmosphère, néfastes pour le climat.

Dans la municipalité insulaire d'Øygarden, une pièce essentielle du puzzle vient d'être mise en place: le terminal terrestre et ses 12 grandes citernes métalliques flambant neuves, prêtes à recevoir du C02. Tout autour, un enchevêtrement de tuyaux, dont l'un, de taille modeste, s'enfonce dans la mer du Nord.

C'est ici que le CO2, préalablement liquéfié, sera acheminé par bateau, puis injecté, à 110 kilomètres au large, dans un aquifère salin à 2.600 mètres sous les fonds marins.

Le ministre norvégien de l'énergie Terje Aasland (C) visite le site de stockage et transport de CO2 de The Northern Lights, le 26 septembre 2024 à Oygarden, près de Bergen, dans le sud-ouest de la Norvège. ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )