Le premier musée juif de Bagdad attire les curieux désireux de redécouvrir le passé juif de l'Irak

par Ahmed Saeed et Ahmed Rasheed

À Bagdad, plusieurs dizaines de personnes se pressent chaque jour pour découvrir le premier musée juif de la capitale irakienne, situé avenue Al-Rashid, dans le centre de la ville.

Inauguré en octobre dans l'ancienne école juive Shamash, le lieu offre, à travers des objets personnels, un aperçu du passé juif du pays, alors que la communauté a aujourd'hui pratiquement disparu de la société irakienne.

À l'intérieur de la bâtisse restaurée, les visiteurs déambulent entre des vitrines exposant des photos de famille, des cartes d'identité, des diplômes et les dossiers des élèves juifs qui ont étudié dans cette école, fondée en 1928 par le philanthrope juif Yacoub Shlomo Shamash.

Une menorah en laiton trône au-dessus des documents d'archives, et un autre candélabre à sept branches est exposé devant des panneaux de bois polis.

Des portraits en noir et blanc encadrés tapissent les murs, parmi lesquels une photo de Sassoon Heskel, un juif né à Bagdad qui fut le premier ministre irakien des Finances, après la création de l'État moderne en 1920.

Le musée rend également hommage à des personnalités marquantes de l'héritage juif irakien, notamment la célèbre chanteuse Salima Murad. Née dans une famille juive à Bagdad, Salima Murad s'est fait connaître dans les années 1920 et 1930 comme l'une des chanteuses les plus acclamées d'Irak, réputée pour ses interprétations du maqam irakien traditionnel, une forme musicale classique arabe, ainsi que de chansons populaires plus légères.

Sa carrière reflétait le rôle prépondérant que jouaient autrefois les juifs dans la vie culturelle irakienne.

Bien qu'aucun visiteur juif ne se soit encore présenté, les Irakiens sont venus en grand nombre depuis l'ouverture du musée, a déclaré Ammar al-Tamimi, représentant légal de la communauté juive d'Irak.

Nabil Abdul Hameed, un habitant de Bagdad âgé de 71 ans qui s'y est rendu à deux reprises, a déclaré qu'il ne croyait pas à l'existence du musée avant de l'avoir vu de ses propres yeux. Il s'y est d'abord rendu seul, puis y est retourné avec sa fille, médecin, et ses petits-enfants.

"J'ai constaté l'intérêt des gens pour ce sujet et j'espère que c'est une graine de bien qui germera à l'avenir, car les juifs figuraient parmi les fondateurs de ce pays", a-t-il déclaré.

"J'espère que les responsables envisageront de faire revenir les juifs. Les juifs ont des biens, une histoire et un patrimoine. Je souhaite qu'ils viennent participer à la renaissance du pays", a-t-il ajouté.

Ammar al-Tamimi a expliqué que le musée avait été créé pour préserver la mémoire de l'école après que des changements démographiques et économiques eurent transformé le quartier environnant. Le bâtiment fait désormais partie d'un quartier commercial abritant des entrepôts et ne peut plus fonctionner comme une école, a-t-il précisé.

Le projet a été mené par Khalida Fouad Eliyahu, une dentiste de 64 ans née à Bagdad dans une famille juive, qui supervise la petite communauté juive encore présente en Irak. Elle souhaite restaurer d'autres sites emblématiques liés à la présence juive séculaire dans le pays, a déclaré Ammar al-Tamimi, ajoutant que le financement du musée provenait intégralement des ressources de la communauté juive.

L'historien Saadi al-Iraqi s'est félicité de cette ouverture et a appelé à une préservation plus large du patrimoine juif irakien.

"C'est une initiative merveilleuse et magnifique, et nous en voulons davantage", a-t-il exprimé. "Je souhaite que les synagogues rouvrent leurs portes. Nous voulons également que leurs lieux de culte soient à nouveau accessibles."

UNE COMMUNAUTÉ EN DÉCLIN

Sous la domination ottomane et jusqu'à la première moitié du XXe siècle, les juifs représentaient environ un cinquième de la population de Bagdad.

Les communautés juives du Moyen-Orient remontent à plus de 2.500 ans, mais les violences antisémites, attisées par le nationalisme arabe, ont commencé à balayer la région au début des années 1940, chassant progressivement la plupart des juifs.

La communauté juive d'Irak comptait environ 150.000 personnes en 1947. Entre 1950 et 1952, quelque 125.000 juifs irakiens ont été évacués par avion vers Israël.

À présent, selon les chiffres officiels irakiens, il ne reste qu'une poignée de juifs à Bagdad, qui mènent une vie discrète pour des raisons de sécurité, tandis qu'environ 90 juifs d'origine kurde vivent encore dans la région du Kurdistan.

L'héritage de la communauté juive d'Irak reste visible dans toute la capitale, des anciens quartiers commerçants aux villas au bord du fleuve, où des étoiles de David à six branches sont gravées dans les façades en stuc.

(Reportage d'Ahmed Saeed et Ahmed Rasheed ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)