Le Premier ministre israélien opéré dimanche, raids meurtriers à Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'exprime lors d'une conférence de presse à Jérusalem, le 17 mars 2024 ( POOL / Leo Correa )

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu va être opéré dimanche soir d'une hernie, en pleine guerre entre son armée et le Hamas dans le territoire palestinien de Gaza meurtri par de nouvelles frappes israéliennes.

Le soir même, une manifestation rassemblant des détracteurs du gouvernement Netanyahu et des familles d'otages israéliens retenus à Gaza est prévue devant le Parlement à Jérusalem, alors que les négociations destinées à trouver un accord permettant une libération d'otages semblent dans l'impasse.

Près de six mois après le début de la guerre déclenchée le 7 octobre par une attaque sanglante du mouvement islamiste Hamas contre Israël, l'offensive israélienne de représailles ne connaît aucun répit dans la bande de Gaza assiégée, avec un lourd bilan de 32.782 morts selon le Hamas, une catastrophe humanitaire et des destructions immenses.

M. Netanyahu, qui a juré de poursuivre la guerre jusqu'à la destruction du Hamas, va être opéré dimanche soir d'une hernie, "sous anesthésie générale", a annoncé un communiqué de son bureau.

Des enfants attendent de remplir les bidons d'eau dans le quartier Zeitoun de la ville de Gaza, le 31 mars 2024 ( AFP / - )

"Durant un examen de routine samedi soir, une hernie a été diagnostiquée" chez M. Netanyahu, âgé de 74 ans, a ajouté le texte en précisant que l'intérim serait assuré par le vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Yariv Levin.

- 77 morts en 24h selon le Hamas -

Des garçons palestiniens passent devant les ruines d'un immeuble qui a été bombardé par l'armée israélienne le 31 mars 2024 ( AFP / MOHAMMED ABED )

Entretemps, l'armée israélienne poursuit sans relâche ses bombardements sur la bande de Gaza, où au moins 77 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé du Hamas qui a pris le pouvoir en 2007 dans le territoire palestinien.

Les soldats opèrent notamment autour d'hôpitaux où se cachent selon l'armée des combattants du Hamas, considéré comme un groupe terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne.

A al-Chifa, dans la ville de Gaza (nord), le plus grand hôpital du territoire palestinien, l'armée a affirmé avoir tué quelque 200 "terroristes" depuis le début le 18 mars de son opération dans le complexe hospitalier, et avoir découvert de nombreuses armes.

Des manifestants demandent la libération des otages israéliens retenus à Gaza lors d'une manifestation à Tel-Aviv, en Israel, le 30 mars 2024 ( AFP / JACK GUEZ )

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 100 patients et 50 personnels de santé se trouveraient encore dans le complexe.

Les troupes israéliennes sont également présentes dans le complexe hospitalier Nasser à Khan Younès dans le sud, a indiqué le Hamas, et dans le secteur de l'hôpital al-Amal dans la même ville d'après le Croissant-Rouge palestinien.

Le 7 octobre, des commandos du Hamas infiltrés de Gaza ont mené une attaque dans le sud d'Israël qui a entraîné la mort d'au moins 1.160 personnes, essentiellement des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. D'après Israël, environ 250 personnes ont également été enlevées et 130 d'entre elles sont toujours otages dont 34 sont mortes, à Gaza.

Des Palestiniens déposent des fleurs sur la tombe d'un proche dans la ville de Gaza, le 31 mars 2024 ( AFP / - )

En riposte, l'armée israélienne a lancé une campagne de bombardements aériens intenses sur Gaza, suivie 20 jours plus tard d'une offensive terrestre qui a permis à ses soldats de progresser du nord au sud de la petite bande de terre, jusqu'aux portes de Rafah.

- "Trop éloignées" -

Dans cette ville collée à la frontière égyptienne fermée, s'entassent environ 1,5 million de Palestiniens, en majorité des déplacés craignant une offensive terrestre israélienne voulue par M. Netanyahu qui présente Rafah comme le dernier grand bastion du Hamas.

Des garçons palestiniens passent devant les ruines d'un immeuble qui a été bombardé par l'armée israélienne le 31 mars 2024 ( AFP / MOHAMMED ABED )

Accentuant la pression pour arrêter les hostilités et conclure un accord de trêve, des manifestants antigouvernementaux et des familles d'otages ont prévu de se rassembler dimanche soir, et tous les soirs jusqu'à mercredi, devant le Parlement à Jérusalem.

Mais un accord rapide impliquant une libération d'otages est encore loin, malgré les appels pressants des organisations internationales qui alertent sur un risque de famine pour la majorité des 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza assiégée par Israël.

Dimanche, un responsable du Hamas a affirmé à l'AFP que le mouvement palestinien n'avait pas encore pris de décision sur l'envoi d'une délégation aux pourparlers à Doha ou au Caire, où se sont tenues des discussions indirectes via les médiateurs internationaux -Egypte, Qatar, Etats-Unis, ces derniers mois.

Selon lui, les positions entre le Hamas et Israël en sont encore "trop éloignées".

- Prier à la lumière des bougies -

Depuis le début de la guerre, une seule trêve d'une semaine a été instaurée fin novembre et avait permis la libération d'une centaine d'otages en échange de prisonniers palestiniens.

Alors que le pape François a de nouveau appelé à un cessez-le-feu et à la libération des otages dans son traditionnel message de Pâques, la petite communauté catholique palestinienne a célébré dans la morosité.

Des Palestiniens célèbrent Pâques dans une église de Gaza, le 31 mars 2024 ( AFP / - )

Une centaine de fidèles ont prié à la lumière des bougies, ou de leur téléphone, faute d'électricité pour la veillée samedi, avant de se retrouver dimanche pour célébrer la résurrection du Christ comme le veut la tradition évangélique dans une église de Gaza.