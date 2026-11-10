Le Premier ministre du Qatar fait escale à Paris après ses discussions avec Trump

Le Premier ministre du Qatar devait rencontrer mardi à Paris les ministres des Affaires étrangères de quatre puissances européennes et de l'Arabie saoudite en marge de la réunion des chefs de la diplomatie du G7 et au lendemain de ses discussions avec le président américain Donald Trump sur la guerre en Iran.

"Les ministres échangeront sur la situation au Proche et au Moyen-Orient, en particulier sur la crise iranienne et ses répercussions sécuritaires et économiques, pour la région comme pour l’ensemble de la communauté internationale", a déclaré le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cheikh Mohamed ben Abdoulrahman al Thani, qui cumule les fonctions de chef du gouvernement qatari et de ministre des Affaires étrangères, devait s'entretenir avec ses homologues allemand, britannique, français, italien ainsi qu'avec le chef de la diplomatie saoudienne, déjà invité à des discussions élargies sur la situation au Moyen-Orient.

Il a qualifié lundi de "positives" ses discussions avec Donald Trump et son vice-président J.D. Vance, à l'issue desquelles le président américain a déclaré qu'il s'abstiendrait pour l'heure d'ordonner de nouvelles frappes sur l'Iran.

(John Irish, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)