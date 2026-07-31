Le premier Maroc-Algérie de la CAN féminine est pour les Lionnes de l’Atlas

Le premier Maroc-Algérie de la CAN féminine est pour les Lionnes de l’Atlas

Derby, pas derby ? Les Lionnes de l’Atlas se sont imposées face à l’Algérie (1-0), ce jeudi à Rabat, lors de la deuxième journée de la CAN féminine. Pour le premier affrontement entre les deux pays dans l’histoire de la compétition, Sanaâ Mssoudy a délivré le public marocain à la 84 e minute, alors que la rencontre semblait se diriger vers un match nul.

Après avoir écrasé le Kenya lors de son entrée en lice (4-0), le pays hôte enchaîne donc un deuxième succès et prend seul la tête du groupe A avec six points. L’Algérie reste deuxième à égalité avec le Sénégal, vainqueur du Kenya, avant une dernière journée qui s’annonce beaucoup moins tranquille. …

MJ pour SOFOOT.com